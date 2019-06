"Hoy me toca despedirme de esta gran institución en busca de nuevos caminos para mi carrera. Agradecido de la oportunidad y de cada una de las personas que forman parte del club: Cuerpo Técnico, utileros, médicos, cocineros, mis compañeros, y especialmente a la gente que alentó y me acompañó en todo este tiempo. Fueron años maravillosos donde me marcho con la conciencia tranquila porque ofrecí lo mejor de mí siempre, sintiéndome como en mi casa. Sevilla quedará grabada en mi corazón por siempre a través de mi pequeña hija sevillana", escribió el lateral en sus redes sociales para despedirse de la entidad andaluza.