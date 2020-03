Sobre si alguna vez pensó que Intrusos iba a durar tantos años, Jorge reflexionó: “Nunca. Llegamos para reemplazar a Rumores y con un año me conformaba. Pero a los tres meses ya estábamos cabeza a cabeza con ellos y seis meses después fue un baile. Todo gracias al video de Tamara, de Gran Hermano, con Rodrigo. A partir de ahí no paramos. Todo pasó por Intrusos: desde el primer cacerolazo a Duhalde hasta la muerte de Juan Pablo II. Sin olvidarnos de la invención de Wanda Nara o la escuelita de la doctora Giselle Rímolo. Y parecía que, si no pasaba, no existía, así llegamos a los 20 años”.