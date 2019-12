Al ser consultada sobre la decisión de Pamela David de terminar este año y no seguir por un tiempo en la televisión, Parodi se muestra muy firme. “Tengo que sentarme con Pamela porque no estoy segura de que ella no esté en la programación del 2020. Quedamos en hablar. Por ahora no quiere, pero a mí me parece que ha trabajado tanto estos años que sería una verdadera pena que ahora haga un impasse. Tengo mis esperanzas de que cambie de opinión”.