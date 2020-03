El llanto de Pía Slapka al recordar la relación de sus padres: “Se llevaban mal, no había violencia física pero sí verbal”

En cuanto a su vida en las pasarelas, en una entrevista con Infobae, la también conductora había manifestado: “Yo siempre critiqué que muchas modelos dieran ejemplos poco saludables. Para mí es un poco una fábrica de anorexia. De hecho, me han bajado de algunos desfiles por no llegar al peso que querían… Pero no es sólo culpa de la industria. Lamentablemente, el público es el primero en criticar si ‘estás gordita’, si tenés estrías o si no tenés tetas. La sociedad es muy exigente a nivel estético y no hay bondi que nos venga bien”.