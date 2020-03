Las elucubraciones de los pesimistas se basan en el crecimiento acelerado del coronavirus, mientras que los optimistas esperan que se frene la posible pandemia y que Holanda no sufra una enorme pérdida de dinero al producir un evento que no se llevará a cabo. La prensa europea ha llegado a hablar de la posibilidad de realizar un formato online, a puertas cerradas, cada cual, en su país, y sin público. Lo que sería una posibilidad saludable también se convierte en la pesadilla de cualquier artista que haya soñado con actuar en Eurovisión: faltarían la magia del escenario, lo espectacular de las luces, el calor del público. Sin Eurovisión no hay premio, no hay pauta publicitaria ni sponsors. Como en todos los casos, la pérdida será enorme y la decepción infinita.