Lo que sigue en el diálogo puede ser interpretado como un mensaje solapado para Anamá Ferreira y todos los que pusieron en tela de juicio su unión. “¿Qué sentís (al) estar casado conmigo?”, indaga ella. “Muy feliz”, confiesa él, accediendo a mostrar sus anillos. Y hace un chiste: “Les quiero contar que Elina no me quiere dar un vasito de vino”, sonríe. “Yo no estoy tomando vino”, aclara su esposa.