Entonces, Iavícoli continuó leyendo la respuesta de Elina, que no mencionó a ninguna personaje en particular, pero sí hizo referencia a quienes hablan de ella. "Soy muy segura de mí misma y todos los que amo saben quién soy. Ya van a tener más tiempo para conocer cómo soy. Que la gente hable. Estamos muy felices con Eduardo disfrutando de nuestra luna de miel en el sur. Así que no sé lo que está pasando. Besos para Ángel en particular. Y para las que hablan mal, el tiempo solo va a responder”, sostuvo Fernández.