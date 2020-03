"Esto me perjudicó, pero voy a hablar cuando mi abogado me lo permita. No me pongas en un compromiso. En mayo voy a trabajar al exterior pero ya vamos a hablar y tener tiempo de explayarnos”, dijo Rago, quien después de este escándalo volverá a las tablas con la obra Casi Felices, que se presentará los días 3 y 4 de mayo en el Paseo Wynwood de Miami.