La “torta gatito”, la más elogiada por el jurado en el primer programa de “Bake Off”: “Nos impactó a todos”

Al ser consultado sobre el motivo sobre la elección de la torta, además de sus mascotas, explicó: “Es un animal que me representa bastante. Son animales bastante bipolares, en el buen sentido lo digo. Por ahí en un momento están muy tranquilos, todo el día durmiendo. Y en un momento arrancan corriendo de acá para allá, de una punta a la otra y no paran. Me pasa eso”.