El titular de la cartera sanitaria, Daniel Gollan, aseguró que el dengue “llegó para quedarse” y que “el mosquito está en todos lados y no sólo en los barrios más periféricos de las ciudades”. “Se está haciendo lo posible para que no entre el coronavirus, pero el dengue sí está en la Argentina”, dijo el ministro en declaraciones al canal TN. Y agregó: “Cuanto menos criaderos, menos dengue vamos a tener. No es que lo vamos a eliminar, el dengue ya está para quedarse en las Américas y en la zona sur del continente”.