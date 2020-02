—Antonella: La verdad que todavía no. El año pasado tuve dos pequeños trabajos y no pude quedar efectiva entonces no quedé con una estabilidad… Yo estaba estudiando en Rosario y cuando pasó todo esto dejé la carrera y el año pasado no pude retomar nada porque mi cabeza no estaba preparada. Si bien la gente a veces me dice “¿cómo hacés? Sos muy fuerte, tenés buen sentido del humor”, eso es lo que se ve por afuera. Por dentro uno sobrelleva esto todos los días, entonces es complicado volver a establecerse. Trato de ponerme una meta, hacer algo para decir “bueno, estoy haciendo lo posible para avanzar”. A principios de año me fui a Brasil (Ferrugem) a hacer temporada con la misma empresa que había hecho la temporada el año pasado, cuando pasó lo de mi mamá. No iba a ir pero el dueño, que es amigo mío, me dijo “te necesitamos, también va a ser superarte a vos misma con lo que te pasó”. Así que estuve en la misma habitación, en la misma cabaña y pude superarlo. Para mí fue toda una prueba muy difícil volver a ese lugar después de salir corriendo a tomarme un avión por haberme enterado de la peor noticia de mi vida.