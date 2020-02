Casi un año antes de este lamentable desenlace y en medio de un escándalo de denuncias que había comenzado tras su paso por la mesa de Mirtha Legrand, la actriz y conductora había publicado en Twitter: “No me voy a suicidar, no me voy a pasar de merca (droga) y ahogar en una bañera, no me voy a pegar ningún tiro, así que si eso pasa no, no fui. Guarden tuit”.