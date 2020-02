“Creo que no va a aceptar porque me parecería un desagradecido. La verdad que yo lo llevé al Bailando porque salía conmigo y me parece que lo ayudé en un montón de aspectos. Me caería mal porque una es amiga y tuve un montón de problemas y fue parte del desencadenante de que esté separada. Y la otra fue una ex, así que no”, explicó.