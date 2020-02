“Esto fue a fin de año, los contratos se negocian en marzo. No había dinero en esa época y Virginia tomó la decisión (de renunciar). Aparte se despidió (mediante un mensaje de WhatsApp a todos los integrantes) con unas palabras hermosas. Yo no estoy yendo a trabajar; ayer fui y la mesa no entendía nada, porque pasaron cosas", indicó Gustavo, criticando además las declaraciones de la ex panelista, no del todo claras en su consideración, ya que así "deja abierta una puerta a pensar en un montón de cosas, como de laburo o mal compañerismo”. “Vir se equivocó”, agregó después.