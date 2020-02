Su llegada no provoca más que incomodidades en un grupo de periodistas, productores y autoridades que conocían estos manejos abusivos del periodista desde hacía años. Pero, ¿por qué nadie decía nada, mirando hacia un costado? Este es tal vez el punto más rico que otorga esta serie donde inevitablemente la audiencia haya experimentado alguna vez algún caso cercano de una persona como Mitch. Y no va a pasar mucho tiempo hasta que cada uno se pregunte cuál fue la causa por la que no prefirió el silencio.