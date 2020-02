Central¿Culpable o inocente? El jurado decide la suerte de Harvey Weinstein =(Fotos)= Nueva York, 18 Feb 2020 (AFP) - Los 12 jurados que tienen en sus manos el destino del extitán de Hollywood Harvey Weinstein comienzan a deliberar este martes, tras cuatro semanas de un juicio histórico para el movimiento #MeToo.El famoso productor de cine cuyas películas ganaron 80 premios Óscar es acusado por la fiscalía del estado de Nueva York de ser un depredador sexual, de agresión sexual y violación. Si es hallado culpable de los cinco cargos que enfrenta puede ser sentenciado a una pena máxima de cadena perpetua.Weinstein, de 67 años, ha sido acusado de acoso, agresión sexual o violación por más de 80 mujeres desde que estalló el escándalo en octubre de 2017, génesis del movimiento #MeToo. Entre las denunciantes figuran la actriz mexicana Salma Hayek y Gwyneth Paltrow.Pero solo es juzgado en la corte penal estatal de Manhattan por dos casos: la presunta agresión sexual contra la exasistente de producción Mimi Haleyi, que le acusa de haberle practicado sexo oral contra su voluntad en 2006, y la supuesta violación de la exactriz Jessica Mann en marzo de 2013. La mayoría de los otros delitos han prescrito.El productor de "Pulp Fiction" y "Shakespeare enamorado" es el primer hombre acusado de agresión sexual en el marco del #MeToo que es juzgado penalmente. - El consentimiento, un tema clave - El caso, no obstante, es complicado y la fiscalía ha enfrentado dificultades a la hora de demostrar ante el jurado que Weinstein es culpable más allá de toda duda razonable.La acusación asegura que Weinstein se aprovechó de su inmenso poder en la industria del cine para agredir sexualmente durante años a aspirantes a actriz y empleadas del sector.Pero la defensa mostró al jurado decenas de correos electrónicos que demuestran que ambas acusadoras siguieron manteniendo relaciones cariñosas con el productor de cine durante años después de las supuestas agresiones, incluidas relaciones sexuales consentidas.La fiscal Joan Illuzzi-Orbon aseguró el viernes al jurado que las acusadoras no tienen "ninguna razón para mentir"."¿Por qué someterse a todo este estrés" de venir a atestiguar si no están diciendo la verdad?, preguntó. "Sacrificaron su dignidad, su intimidad, su calma con la esperanza de hacer escuchar su voz".La abogada jefa de la defensa, Donna Rotunno, aseguró que las acusadoras manipularon a Weinstein para avanzar en sus carreras, y urgió al jurado a que tenga "la valentía" de tomar una decisión que admitió es "impopular": absolver a su cliente.La fiscalía creó para el jurado una suerte de "universo alternativo" donde "las mujeres no son responsables de las fiestas a las cuales van, ni de los hombres con los cuales flirtean (...) o de la ayuda que piden para obtener empleo", dijo Rotunno al jurado en su alegato final, responsabilizando a las mujeres de lo sucedido.Rotunno recordó al jurado que para condenar al acusado deben estar seguros de su culpabilidad "más allá de toda duda razonable", y recordó que la fiscalía no presentó evidencia forense ni llamó a ningún policía como testigo. - Veredicto unánime - Al final, todo dependerá de si los siete hombres y cinco mujeres del jurado creen o no a las dos acusadoras y a las cuatro mujeres que declararon como testigos y relataron cómo fueron agredidas por Weinstein, entre ellas la actriz de "Los Soprano" Annabella Sciorra, que contó su presunta violación a manos del acusado.Los jurados deben alcanzar un veredicto de forma unánime para cada uno de los cargos.Si no lo logran, el juez James Burke puede verse obligado a declarar el juicio nulo. Es posible también que haya un veredicto mixto: es hallado culpable de algunos cargos y absuelto de otros.Weinstein enfrenta de manera paralela una investigación por delitos sexuales en Los Angeles y también es blanco de varias demandas civiles.lbc/yow -------------------------------------------------------------