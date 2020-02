La actriz australiana Nicole Kidman -compañera de Witherspoon en Big Little Lies, la serie de HBO que cuenta con dos temporadas-forma parte de un nuevo proyecto en la plataforma Hulu. Nine Perfect Strangers es la serie que protagoniza y por la que acumula un millón de dólares por episodio. Esta serie se basa en la novela de Liane Moriarty, misma escritora de Big Little Lies.