La fundadora del movimiento "Me Too" (Yo también) contra el acoso sexual, Tarana Burke, reflexionó este lunes sobre un 2018 en que el hashtag que lo popularizó "ha corrido como la pólvora", pero señaló que su misión a menudo no coincide con lo que dicen los medios, ya que no son "un movimiento antihombres, ni siquiera de mujeres".