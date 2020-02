Por su parte, Connor Jessup es Tyler Locke, uno de los hijos de Nina. “Ellos intentan salir de su pasado, olvidarse, pero no pueden hacerlo: cuanto más intentan huir de lo que sucedió más se involucran -nos dice Conner-. La familia se da cuenta de no eran verdaderamente ellos antes de vivir en The Key House. Pretenden hacer como que nada sucedió y terminan fracasando en esa tarea. Pero al final de la temporada entendés que no podés huir del pasado”.