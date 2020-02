En la actualidad, Andrés está distanciado de Wanda y sus nietos, aunque distingue que la cercanía con su hija menor es diferente. “La relación que tengo con Zaira es totalmente distinta. Fue todo más sencillo con ella y tiene otra actitud. Nunca le pedí a Zaira que me ayude en la relación con Wanda. No quiero que intervenga nadie”, dijo el mediático en Radio Mitre, quien además contó que no pudo hablar con su hija luego del nacimiento de su último nieto, pero asegura que se intercambiaron mensajes de WhatsApp. “Me enteré un poco por los medios, le mandé unas felicitaciones a Zaira pero justo cuando le envié mensaje estaba por nacer. Las noticias fueron antes de que nazca el gordo. Me comuniqué pero ella estaba ocupada. Me contestó por WhatsApp y me dijo que estaban muy felices”, agregó y explicó que la distancia complica la posibilitad de visitar a su hija, quien dio a luz en San Martín de los Andes.