"Yo tenía 19 años y nunca había sentido algo semejante, algo tan maravilloso como era haberme convertido en tu mamá. Todo el miedo que tenía me lo sacó tu papá mientras me sostenía la mano fuerte y me decía que yo podía. Y así fue, ustedes me enseñaron que YO puedo...”, recordó Gianinna, haciendo referencia al apoyo que recibió del Kun Agüero en ese momento tan especial.