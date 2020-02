“Los mensajes son anteriores a las elecciones presidenciales. Yo nunca le contesté ni los hice públicos -advierte Nicole-. Pero el otro día, saliendo del teatro, un sujeto me esperó como el resto del público que me busca para sacarse fotos. Y cuando me fui caminando con mi bolsito, porque vivo a seis cuadras de ahí, se ofreció a llevarme. Yo le dije que no, por una cuestión de seguridad. Y él me dijo: ‘Tranquila, vos y yo tenemos un amigo en común’. Cuando le pregunté quién era, me respondió: ‘Roberto Moritán. No sé si es amigo, pero vos estás con él...’. Dio a entender que yo tenía relaciones íntimas con él”.