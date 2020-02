Como fue mencionado previamente, Fandiño ya había sido vinculada con Brenna en 2018, tras su separación de René Pérez. Sin embargo, en diálogo con el programa Los Ángeles de la Mañana, la actriz negó cualquier vínculo sentimental con él. “Martín no dejó a la novia por mí, porque no sale conmigo ni estuve con él. Es amigo, re buena onda. Pero de ahí a decir que yo tengo una relación con él, no es verdad”, dijo por aquel entonces al ciclo conducido por Ángel de Brito.