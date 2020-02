Que ya nació, ¡felicitaciones! Que no, no es así: paciencia, todavía no... Que se llama de tal manera. Que no, que su nombre es otro. Que empieza con V... Entre versiones cruzadas y la escasa información que provenía de la familia, cuando no, aportando confusión (por caso, cuando su tía Wanda celebró en las redes su llegada apenas aportó la inicial del nombre), la llegada del segundo hijo de Zaira Nara despertó muchas dudas aquel jueves 6 de febrero.