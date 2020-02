“Quiero hablar con respecto al momento que estamos pasando las mujeres. Tengo ganas de llorar a veces, me pone muy triste. Hace mucho tiempo que hago música, hace diez años que me subo a escenarios, y me ha tocado vivir de todo un poco. Botellas, escupitajos, que la gente me diga que no me vistiera así o que no me llamara de esta forma”, dijo la joven jujeña sobre el escenario.