No es un gran habitué de la noche catalana, pero este martes, Leo y compañía decidieron que no podían perderse el show No Te Va Gustar. Los uruguayos tenían todo vendido para el 11 y también para este miércoles 12 y el balcón VIP también tenía dueño. Latinos instalados en Barcelona o de vacaciones y catalanes que ya se hicieron fanáticos del rock latino, no salían de su asombro cuando vieron que se asomaba el ídolo de multitudes. Entre risas y arengas, los dos astros del FC Barcelona se coparon con la lista de “Otras canciones”, un set con versiones diferentes de los temas de siempre, con un toque más acústico y una puesta en escena diferente a lo habitual.