“Tristeza infinita. Todavía no puedo creer que ya no estés con nosostros. Sos mi amigo, mi hermano de toda la vida. Partiste al cielo. Qué tremenda tristeza. No tengo palabras. Cómo te vamos a extrañar. Abrazo a su hermosa familia. Nuestro grupo está muy mal y muy triste”, escribió la ex modelo en su cuenta de Instagram.