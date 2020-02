Fabián: Cada uno ya tiene su trayectoria. En principio hay un recorrido individual muy poderoso. Todo lo que tiene que ver con la preparación del personaje es un trabajo muy individual. Que yo la acompañe como ella me acompaña a mí no significa que no dejemos de hacerlo. Estamos muy pendientes de nuestra propia rutina de trabajo. O sea que subirse al escenario con Paula es una forma absolutamente profesional. Así la conocí. En mi caso, me enamora ver trabajar a la gente.