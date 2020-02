El año pasado, Karina había contado más detalles sobre la gran desilusión que tuvo en su relación con Fariña. “Ya lo perdoné y lo solté. O sea, no voy a cargar esa mochila toda mi vida, porque me perjudico yo. Ya lo perdoné, le deseo lo mejor, él me pidió disculpas, me mandó una carta, y bueno, eso pasó hace mucho tiempo”, afirmó en el programa Podemos Hablar.