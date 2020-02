— Es que en un desfile una persona me dijo: “Yo te pongo porque vos sabés bailar”, y yo le digo: “Yo no bailo”. Entonces la mina me dijo que me había contratado porque creía que yo bailaba. Le digo: “Bueno, me pagás el desfile y me voy, si no me pongo a gritar acá”. Yo tuve que ir imponiéndome, haciéndoles entender que yo soy modelo, yo soy modelo de pasarela y lo que muestro te garantizo que lo voy a vender. Pero no me pidas que baile. Y así corrió la bola y nunca más me pidieron que bailara. Después pedí también que no me digan que yo soy exótica: yo soy una modelo, un ser humano. Así dejaron de llamarme “exótica”.