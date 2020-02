Destacó dos grandes pasiones: los caballos y la actuación. La primera la desarrolla como hobbie; la segunda, de manera profesional, claro. “Me pagan por eso no lo puedo entender. Poco... pero me pagan”, dijo, con picardía. “Mi carrera como actor y como empresario no son excluyentes. En principio lo pensé, pero no. Está en mi ADN: mi viejo es emprendedor y por rebeldía no quería seguir sus pasos, pero después me di cuenta que esa cosa de armar equipos estaba en mí”.