Marcó sus límites. La bailarina asegura que cuando el director teatral la convocó para el espectáculo, le planteó hacer un desnudo. Sin embargo, ella no aceptó pero redobló la apuesta al proponerle adaptar sus cuadros artísticos. "Yo voy ciega a sus proyectos, pero cuando nos sentamos a charlar hubo cosas que dije que sí y otras que no. Entonces, traje un montón de cosas nuevas que tienen que ver con lo artístico y que él no tenía en cuenta", explica la bailarina.