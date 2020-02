“Para mí es una gran responsabilidad afrontar este personaje y lo tomo con el mayor de los compromisos. Me parece genial que Polka se haya animado a visibilizar y a poner en la pantalla un tema tan delicado y a la vez tan necesario de ver. Para poder identificarnos todos en este tipo de vínculos tóxicos. Primero los hombres, para repensarnos y darnos cuenta que por nuestra educación y paradigma cultural ejercemos muchas veces una violencia, que no necesariamente es física siempre. Que es psicológica, emocional, y que, sin embargo, no deja de ser violencia. Hasta en ciertas actitudes o pensamientos que uno puede catalogar de irrelevantes. Debemos abrir los ojos, y tratar de deconstruirnos", destaca quien asegura que está trabajando en ello “para llegar a ser una versión” de sí mismo con los demás.