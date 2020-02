Si realmente está o no embarazada, solo ella y Benjamín Vicuña lo saben, tal vez también alguna persona de su círculo muy íntimo. Si en caso de estarlo, su decisión es no hablar del tema y no confirmarlo hasta pasar por lo menos los tres meses de gestación es absolutamente respetable y Eugenia no sería la primera ni la última famosa que es consultada por un posible bebé en camino y debe eludir el tema.