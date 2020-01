“Si fuese por mí si lo haría, pero te digo por qué no lo hago. Primero, porque debe tener sus tiempos, obviamente tiene su seguridad, que no debe ser fácil acceder, seguramente. Pero, al margen de eso, tampoco lo hago porque no está bueno forzar una situación en la que puedo salir lastimada. Imaginate si yo voy y recibo una respuesta que no me gustaría recibir, me parece que es forzar una situación, que es exponer también a una persona que capaz que no tiene la necesidad ni quiere conocerme”, explicó al ser consultada sobre si en algún momento había pensado en ir a verlo personalmente.