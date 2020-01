“Yo no tengo ningún prejuicio. No te estoy diciendo que yo creo que no estoy capacitada para muchas cosas, no tengo por qué pensar que ella puede o no puede. Yo me basé en lo que ella dice, ella dijo muchas veces que no le interesaba leer, y bueno, hay cosas que para hacerlas hay que leer”, arrancó Cárpena.