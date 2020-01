Donatto mantenía una relación con Juan Acosta desde junio del año pasado, y fue una de las últimas personas con las que se comunicó el bailarín. "Se fue de acá al cumpleaños de sus amigos. Estuvimos muy bien, felices. No hablamos hasta el otro día que se despertó y se iba a ese asado con sus amigos. A las 7.40 de la mañana me desperté de repente, quise hablarle y lo saludé. Me responde y me dice que se sentía mal, que tenía un dolor muy fuerte”, relató Rodrigo sobre los últimos momento con vida del ex participante del Bailando.