“Me echaron porque no podía complacerte”, retrucó Porce quien inmediatamente prosiguió su relato inicial, en el que el bailarín quería dejar asentado -con una anécdota- que Acosta era una gran persona, además de ser un maravilloso profesional: “Juan me dijo no te hagas problema, vos vas a estar igual, y me pusieron como solista, mira lo generoso que era, un amor de persona”.