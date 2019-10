Respecto al final del noviazgo, Farro dijo que durante los primeros años tenían una relación frecuente, pero después todo cambió: “Tuve códigos porque esa persona me llamaba y me pedía que no lo dejara, que quería casarse y tener un hijo. Después entendí que le servía tener a Mónica Farro afuera de la cárcel porque yo podía contar lo que le pasaba ahí adentro y lo cuidaban diferente. Me usó, de cierta forma. Cuando salió me di cuenta de que era una persona que no conocía y le dije ‘gracias’ y que se fuera. Y ahora me casé”.