“Uno participa en un proceso democrático: al que no le gusta el resultado, que se vaya a Corea del Norte”, las palabras de Noel Gallagher sobre el Brexit pueden confundir en una primera lectura, pero su postura no se ata al resultado, sino al procedimiento. “¿Quién demonios votaría para salir de Europa? Es una idea sin sentido”, reflexionó el ex Oasis en una nota con el Manchester Evening News y luego se dio cuenta de que era mucha la gente que se había acercado a las urnas. Esa mayoría decidió, finalmente, que el Reino Unido deje de formar parte de la Unión Europea. El mayor de los Gallagher sabe que, como músico, no es conveniente abandonar el barco europeo, pero ¿por qué?.