Morrissey presentará en sociedad I Am Not A Dog On A Chain el 20 de marzo, que fue grabado en St-Remy, Francia y en Sunset Sound de Hollywood, California. Con la producción de Joe Chiccarelli (The Strokes, The Killers), que ya trabajó con Moz, este álbum tiene 11 temas, del que ya se dio a conocer “Bobby, Don’t You Think They Know?”. I Am Not A Dog On A Chain será lanzado en formatos para todos los gustos: en digital y en streaming, en CD, en vinilo negro y de color rojo transparente.