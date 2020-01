El protagonista de La jaula de las locas arrancó pidiendo que la otra parte ratifique o rectifique sus dichos sobre él. “Antes de iniciar una charla quiero que él -por Carlos Rottemberg- ratifique o rectifique si me respeta como persona, porque si no me respeta como persona no tiene sentido hacer una charla de esta naturaleza”, manifestó Artaza. Del otro lado, el productor de innumerables espectáculos y dueño de varias salas hizo como que no escuchó el pedido y arremetió contra el actor. “En 45 años es la primera vez que me prestó para hablar de esto, y lo hice sólo si del otro lado estaba Nito. La semana pasada dije que no respeto a quien no dice la verdad. No significa decir que no respeto como persona. Pero tengo derecho a no respetar a alguien que desde el punto de vista, no personal, humano quiero decir, desde el punto de vista profesional, que es de lo que estamos hablando, que hace 30 años viene sosteniendo y convenciéndose, sobre verdades que no son ciertas”, disparó.