Queijeiro recordó que ya había tenido un enfrentamiento con Pablo Goycochea, marido de Flor, por un comentario que él había realizado en AM, el magazine de Telefe en el que trabajaba. “Una vez tuve un problema con el esposo que me desafió a pelear. Fue en 2012, por algo que yo dije que ni si quiera me acordaba porque hacía dos años que me había ido de ese programa”, reconoció el periodista.