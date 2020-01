—Sí, lo primero que hice fue comprarme ropa, porque cuando me convoca mi querido Hugo Moser para el primer protagónico, Pipo Mancera estaba en Sábados circulares y me llevaba. Y en el tercer programa me dijo: “Pibe, ¿venís siempre con el mismo jean y la misma camisa?”. Le digo: “Hugo, la verdad es que no tengo otra cosa”. Y juro que no estoy victimizándome; era lo que me pasaba. Me dijo: “¿Pero por qué no me lo decís?”. Me hizo un cheque y me compré ropa para el programa. Y después, cuando ya cobré mi dinero, lo primero que hice fue nutrirme de cuatro camisas sport…