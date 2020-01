Carlos Perciavalle y Antonio Gasalla trabajaron juntos mucho tiempo. No sólo compartieron escenario sino que fueron de los actores más prestigiosos y reconocidos del espectáculo local. Pero con el tiempo tomaron caminos distintos y ya no comparten ni un encuentro social. Hace exactamente un año, Perciavalle tuvo fuertes declaraciones y señaló que Gasalla no estaba bien de salud, lo que generó grandes polémicas alrededor del cómico, quien se negó a hablar del tema. Ahora, en medio de los reproches que se le hacen al humorista por su maltrato a la prensa, su colega volvió a criticarlo.