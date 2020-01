“Nuestros abuelos, españoles e italianos, sabían sembrar, y nosotros perdimos ese ofició", lamentó Patricio, quien advirtió que está capacitado para hablar sobre esta problemática. “Investigué el tema -aseguró-, y me han mandado fotos de Alemania donde la gente, fuera de la Capital, tiene un espacio un poquito más alejado. Se toma un tren, tiene su espacio de tierra y puede sembrar y cosechar, y tener sus alimentos”. Y avisó: “Me interesa hablar sobre las huertas porque me parece que es productivo. De hecho, he tratado de comunicarme con la persona que designe Alberto Fernández y espero tener alguna reunión proque es un tema que me ocupa”.