Eloy pasó entre seis y ocho horas en la cárcel. Candela lo acompañó: se quedó esperándolo en un cuarto de la dependencia policial, sin poder verlo: “Pero yo la sentía”, dice quien también participó en Combate. Otros hombres detenidos allí quisieron violarlo y pegarle porque lo encontraron “tiernito". “(Para escapar) usé mi super velocidad, super fuerza y me senté cual pose budista, analicé energías y sentí cómo mi cuerpo se hizo energía y me moví a una velocidad que no me podían tocar, no podían hacerme nada, porque controlaba sus mentes. Hice que se enamoraran de mí para que no me hicieran nada, porque mente superior domina mente inferior”.