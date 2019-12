Podría tal vez encabezar el ranking de “los hombres más envidiados del mundo”, sin embargo ser Brad Pitt no es tan fácil y su relación con el alcohol lo demuestra. En 2017 en una sincera entrevista para la revista GQ style reconoció: "No recuerdo ni un día desde que salí de la universidad en el que no hubiera estado bebiendo o me hubiera tomado algo” y admitió que “Cuando formé mi familia (con Angelina Jolie) detuve todo excepto el alcohol. Incluso este último año estaba bebiendo demasiado. Se había convertido en un problema”.