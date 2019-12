Después de decir que estaba “muy bien” a nivel sentimental, Julieta aseguró que con Guido son “muy buenos amigos”, pero no descartó la posibilidad de que esa amistad se convierta en algo más. “El tiempo dirá”, deslizó algo nerviosa por las circunstancias. ¿Qué fue lo que la atrajo del músico? “Uno conecta o no conecta, fluye o no fluye. Es reciente. Estamos bien, tranqui. Aún no hay rótulo”, explicó.