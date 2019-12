Si bien el músico habló entonces de un “malentendido” con su colega, aquel episodio –que generó una gran repercusión en las redes y una polémica mediática– motivó una acusación pública de la periodista Paula Galloni. “Se me tiró encima, me quiso dar un beso, yo me hice para atrás, y lo empujé”, contó la periodista sobre lo que habría ocurrido en una reportaje que le hizo 12 años atrás.